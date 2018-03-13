В мире
13.03.2018 19:05
Текст: Юрий Сизов

Журналисты Союзного государства обсудили проблемы интернет-аудитории

О механизмах расширения интернет-аудитории в современном информационном пространстве и творческом диапазоне ее авторов дискутируют сегодня ведущие журналисты России и Беларуси, сообщает агентство БТ.

Центральная мысль, которая сопровождала диалог профессионалов двух стран, сводилась к очевидному факту: соцсети и мессенджеры стали в наши дни для миллионов пользователей главными проводниками к новостям. Поэтому важным критерием для журналиста должна быть не только оперативность, но и личная ответственность за создание инфоконтента в интернете, подчеркивали участники диалога.

Заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий считает, например, что в борьбе за качество труда в интернет-журналистике, необходимо, прежде всего, минимизировать количество ошибок, хотя бы на уровне смысловых, орфографических и грубых ляпов, которые довольно часто встречаются на просторах интернета.

Фото: Александр Кушнер
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Кроме того, по мнению выступающего, нужна оценка  сущностных ценностей, которые доносятся обществу. "Качество журналистики определяется тем, насколько журналистика способствует формированию правильного, позитивного взгляда на мир", - считает Легкий.

Один из руководителей дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья Марина Перекрестова постаралась сравнить эффект печатных СМИ с трибуной социальной сети. Последняя, по ее словам, "очень мощный и серьезный инструмент продвижения контента, который мало сопоставим с традиционными носителями сюжетов". Какие-то вещи, считает она, "которые можно очень осторожно продвигать в официальных средствах массовой информации, в сети раскручивают моментально, очень энергично, подобно снежному кому". Аккуратность и точность в таких обстоятельствах приобретают для авторов особую актуальность.

Стоит добавить, что методический семинар-диалог для журналистов Союзного государства проходит в Минске впервые. До конца года, по информации организаторов, планируется еще две аналогичные встречи.
 
 

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