Журналисты Союзного государства обсудили проблемы интернет-аудитории

О механизмах расширения интернет-аудитории в современном информационном пространстве и творческом диапазоне ее авторов дискутируют сегодня ведущие журналисты России и Беларуси, сообщает агентство БТ.

Центральная мысль, которая сопровождала диалог профессионалов двух стран, сводилась к очевидному факту: соцсети и мессенджеры стали в наши дни для миллионов пользователей главными проводниками к новостям. Поэтому важным критерием для журналиста должна быть не только оперативность, но и личная ответственность за создание инфоконтента в интернете, подчеркивали участники диалога.

Заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий считает, например, что в борьбе за качество труда в интернет-журналистике, необходимо, прежде всего, минимизировать количество ошибок, хотя бы на уровне смысловых, орфографических и грубых ляпов, которые довольно часто встречаются на просторах интернета.

Кроме того, по мнению выступающего, нужна оценка сущностных ценностей, которые доносятся обществу. "Качество журналистики определяется тем, насколько журналистика способствует формированию правильного, позитивного взгляда на мир", - считает Легкий.

Один из руководителей дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья Марина Перекрестова постаралась сравнить эффект печатных СМИ с трибуной социальной сети. Последняя, по ее словам, "очень мощный и серьезный инструмент продвижения контента, который мало сопоставим с традиционными носителями сюжетов". Какие-то вещи, считает она, "которые можно очень осторожно продвигать в официальных средствах массовой информации, в сети раскручивают моментально, очень энергично, подобно снежному кому". Аккуратность и точность в таких обстоятельствах приобретают для авторов особую актуальность.

Стоит добавить, что методический семинар-диалог для журналистов Союзного государства проходит в Минске впервые. До конца года, по информации организаторов, планируется еще две аналогичные встречи.



