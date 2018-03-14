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14.03.2018 17:17
Рубрика: В мире

Британия не хочет разрывать отношения с РФ, но высылает дипломатов

Текст: Константин Волков

"Я по-прежнему считаю, что полный разрыв диалога между Великобританией и Россией не отвечает нашим национальным интересам. Но после этого ужасающего деяния, направленного против нашей страны, эти отношения не могут быть прежними", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента со специальным заявлением, посвященном делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом Мэй заявила о том, что Лондон высылает 23 российских дипломатов, дав им неделю на сборы. Также она сказала, что Британия приостанавливает "все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию".

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Кроме того, было заявлено об ужесточении въездного режима для российских граждан, в первую очередь тех, кто прибывает в Соединенное королевство на частных самолетах.

Также британская сторона пригрозила заморозить государственные счета РФ, если сочтет, что они угрожают жизни и имуществу британских граждан. "Мы заморозим российские государственные активы, если у нас будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан", отметила Мэй.

Британский премьер заявила, что Национальное криминальное агентство Британии продолжит бороться с серьезными преступниками и коррумпированными элитами. В связи с таким намерением будет ускорено рассмотрение в британском парламенте поправки к закону об отмывании денег.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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При этом ужесточение порядка выдачи виз российским гражданам пока не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Великобритании в Москве.

Премьер Британии отметила, что жесткие меры не имеют отношения к простым россиянам. "Многие россияне выбрали эту страну в качестве своего дома, они соблюдают законы и вносят свой вклад в развитие страны. Мы должны продолжать это поддерживать. У нас нет разногласий с российским народом, достигшим в своей истории великих достижений".

Сегодня в 22 часа по Москве состоится срочное совещание Совбеза ООН, на котором британская сторона намерена проинформировать членов совета о расследовании "нападения с использованием нервно-паралитического вещества" в Солсбери.

При этом НАТО пока не подтверждает экстренного созыва совещания по делу Скрипаля, информирует РИА Новости.

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