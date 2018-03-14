Экс-президент Кореи Ли Мен Бак принес извинения народу

Различные слухи о возможных нарушениях Ли Мен Бака в Корее ходили давно, даже еще при его президентстве пытались провести расследование, но понадобилось более пяти лет и смена правящего лагеря, чтобы Ли Мен Бак в итоге был вызван на допрос в качестве подозреваемого. В итоге после предварительных допросов и арестов целого ряда бывших помощников Ли добрались и до самого экс-президента.

В конце концов 76-летний Ли Мен Бак приехал к зданию Генеральной прокуратуры Кореи в районе Сочходон на юге Сеула. Хотя допросы и аресты экс-президентов для Южной Кореи дело почти что привычное, но все равно к этому событию приковано огромное внимание. Перед входом в прокуратуру Ли остановился перед ожидавшими его около 600 корейских и зарубежных репортеров и, как и ожидалось, сделал заявление. Ли принес извинения народу Кореи за всю шумиху и связанный с ним скандал. Вместе с тем он дал понять, что не считает себя в чем-либо виновным, пообещав полностью ответить на все вопросы следователей. Ли также выразил надежду, что на нем политическая традиция Южной Кореи вызывать бывших лидеров на допросы закончится. Далее Ли проследовал в прокуратуру, не став отвечать на вопросы окруживших его журналистов, сказав лишь им: "Осторожно, тут ступеньки опасные".

Ли стал пятым в истории Республики Корея президентом, в отношении которого прокуратура ведет следствие и которого подозревают в уголовно наказуемых преступлениях. До этого аналогичная участь постигла еще четырех экс-президентов Кореи: Чон Ду Хвана, Ро Дэ У, Но Му Хена и Пак Кын Хе. Отметим, что все до сих пор вызванные на допрос либо получили тюремные сроки (Чон Ду Хван и Ро Дэ У), либо покончили с собой (Но Му Хен), либо ожидают приговора в камере предварительного заключения (Пак Кын Хе).

Что касается Ли Мен Бака, то ему могут предъявить обвинения в общей сложности по двум десяткам пунктов, включая коррупцию на 11 млрд вон (более 10 млн долларов), формирование незаконных средств (около 30 млрд вон), злоупотребление властью, нарушение закона о выборах, уклонение от уплаты налогов и другие.

Сам Ли уверен, что против него развязана кампания политической вендетты сторонниками покойного Но Му Хена, которые сейчас во главе с президентом Мун Чжэ Ином управляют страной. Как стало известно, в течение утренней части допроса, которая продлилась почти три с половиной часта, Ли Мен Бак полностью отверг какие-либо обвинения в свой адрес, заявив о невиновности.

Согласно распространенному ранее заявлению, в Генеральной прокуратуре Кореи учли особый статус подозреваемого и допрашивают в специальной комнате №1001, где годом ранее допрашивали и экс-президента Пак Кын Хе. Согласно появившимся слухам, следователи не намерены превращать допрос Ли Мен Бака в многократный "сериал", а будут пытаться ограничиться этим вызовом. Потому важность этого допроса особенно велика. Скорее всего после него будет решено, запросит ли прокуратура у суда ордер на арест Ли Мен Бака. С учетом всего этого ожидается, что Ли будут допрашивать очень долго. Возможно, что допрос продлится около суток, но при этом для Ли предусмотрена специальная комната №1002, где он сможет отдохнуть и где будет есть. Покидать пределы прокуратуры ему запрещено до окончания допроса, но ту же еду он может заказать любую на свой выбор.