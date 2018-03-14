Как рубль отреагировал на заявления Терезы Мэй

Рубль сбавил темпы роста, фондовые индексы РФ усилили снижение на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по "делу Скрипаля". До них доллар снижался на 26 копеек, евро - на 36 копеек, а после - на 6 копеек и 21 копейку соответственно. Одновременно индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2-1,4%, до 2291,23 и 1268,08 пункта.

Напомним, Тереза Мэй также рассчитывает на "принятие международных мер" в отношении РФ из-за обвинений по делу Скрипаля и его дочери. Британия призовет к этому на Совбезе ООН уже в среду вечером.

Финансовые аналитики отказываются от прогнозов на поведение российской валюты и биржевых курсов российских ценных бумаг в случае такого успеха британской дипломатии, хотя он и маловероятен.