Лавров рассказал о намерении США навсегда закрепиться в Сирии

США хотят закрепиться в Сирии надолго, если не навсегда. Для достижения этой цели Вашингтон готов использовать различные провокации, в том числе с применением химического оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, у некоторых представителей Соединенных Штатов закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу Сирийской Арабской Республики", - сказал глава МИД РФ.

"Для этого применяются самые различные методы. В том числе информация, которую мы вчера довели до сведений общественности по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел о том, что готовятся очередные провокации с применением химического оружия. Будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте", - добавил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США могут использовать провокацию с химическим оружием в Сирии в качестве повода для ракетного удара по Дамаску.

В частности, боевики собираются инсценировать использование химического оружия армией правительства Сирии против мирных жителей. После провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химоружия и предоставить мировому сообществу так называемые "доказательства" якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства".