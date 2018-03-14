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14.03.2018 15:38
Рубрика: Экономика

Мантуров: Запасы химического оружия в России полностью уничтожены

Текст: Роман Маркелов

Россия полностью уничтожила запасы химического оружия, заявил журналистам в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: EPA
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"У нас уничтожено все химическое оружие без исключения, которое было создано еще в Советском Союзе. И работа эта была завершена в ноябре 2017 года торжественным уничтожением последнего снаряда - с телемостом, с президентом. Поэтому у нас химического оружия нет вообще", - сообщил министр (цитата по ТАСС).

Мантуров отвечал на вопрос о наличии в РФ запасов нервно-паралитического газа "Новичок". Ранее в Великобритании заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери якобы именно таким газом.

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