Мантуров: Запасы химического оружия в России полностью уничтожены

Россия полностью уничтожила запасы химического оружия, заявил журналистам в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.

"У нас уничтожено все химическое оружие без исключения, которое было создано еще в Советском Союзе. И работа эта была завершена в ноябре 2017 года торжественным уничтожением последнего снаряда - с телемостом, с президентом. Поэтому у нас химического оружия нет вообще", - сообщил министр (цитата по ТАСС).

Мантуров отвечал на вопрос о наличии в РФ запасов нервно-паралитического газа "Новичок". Ранее в Великобритании заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери якобы именно таким газом.