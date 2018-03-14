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14.03.2018 14:27
Рубрика: Власть

МИД РФ обнародует открытые данные о веществе, которым отравили Скрипаля

Текст: Станислав Хамдохов

Вещества, которыми могли отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, можно найти в интернете. МИД России в ближайшее время обнародует открытые данные о таких препаратах.

"Что касается названных в публичном пространстве технологий и химических препаратов, которые могли быть использованы на территории Великобритании, то в интернете доступна информация, согласно которой ими владели различные государства. В ближайшее время обнародуем эти открытые данные", - сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

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При этом дипломат отметил, что никаких официальных данных от британских властей в Москву не поступало относительно вещества, которым отравили Скрипаля. На Смоленской площади указали, что "вся информация исключительно почерпнута из прессы".

"Вновь подтверждаем настоятельный призыв к Лондону перестать скрывать имеющуюся информацию, перестать манипулировать общественным мнением и запустить официальные процедуры по обмену данными, предусмотренные международно-правовым регламентом", - подчеркнули в МИД РФ.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок".  В настоящее время они находятся в больнице.

В среду стало известно, что российское посольство в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России.

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