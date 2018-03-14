Меркель призвала ЕС продолжать диалог с Москвой

Европейский союз должен продолжать взаимодействие с Россией по ряду вопросов, несмотря на дипломатический скандал, связанный с отравлением в Лондоне экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы очень серьезно воспринимаем факты, выявленные правительством Великобритании. Мы представим общеевропейскую позицию по этому вопросу. Тем не менее, я говорю, мы не можем сейчас разорвать все связи. Мы по-прежнему должны говорить с Россией, несмотря не все разногласия", - цитирует выступление Меркель в телеэфире ARD "Интерфакс".

Агентство напоминает, что канцлер накануне обсудила ситуацию вокруг отравления Скрипаля с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по телефону.

В среду, 14 марта, Тереза Мэй заявила о скорой высылке из страны 23 российских дипломатов. В российском МИД назвали эти действия грубой провокацией.