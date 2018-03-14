Михаил Мясникович: Беларуси нужны законы нового поколения

Государственные законы должны быть не только научно обоснованными и детально выверенными, но и базироваться "на всестороннем прогнозировании последствий их реализации". Столь масштабную концепцию законотворчества нового поколения представил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на международной научно-практической конференции "Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности", передает БЕЛТА.

Белорусский политик обратил внимание экспертного сообщества на противоречие, с которым приходится порой сталкиваться исполнительной власти в практической жизни. "Действующих законодательных актов достаточно много, но ими не всегда достигаются те цели, для которых разрабатывались",- признался он. Политик выразил убеждение, что в РБ назрела необходимость в более совершенной системе подготовки проектов нормативных правовых актов. При этом, по его мнению, "нужно смелее внедрять инструменты, доказавшие свою эффективность в других странах".

Особое внимание, считает председатель Совета Республики, следует уделить и оценке регулирующего воздействия законов. "Необходимо глубоко анализировать все возможные варианты правового регулирования, проводить экономические, финансовые, экологические и иные расчеты, рассматривать многовариантные подходы", - считает Мясникович.

В перечень назревших проблем в законотворческой работе он включил и качество научной экспертизы. Именно она, по его словам, призвана "существенно усилить проработанность и взвешенность положений проектов нормативных правовых актов". Потенциал отечественной науки должен быть задействован полностью, сказал парламентарий, напомнив, что на этом неоднократно акцентировал внимание глава государства. Президент, добавил он, сформулировал "необходимость слаженной работы всех государственных органов, всех ветвей власти и бизнес-сообщества по достижению приоритетных целей".

Обращаясь к представителям белорусской стороны - участникам конференции, Мясникович заявил, что в практической деятельности приходится сталкиваться с фактами местничества, ведомственности, что наносит ущерб реальному делу. "Когда речь идет о важных государственных задачах, не должно быть позиции "моя хата с краю". Парламентарий задался вопросом, почему чиновники, да и некоторые руководители государственных учреждений не всегда идут на согласование смелых инициатив, предпочитая заботиться исключительно о корпоративных интересах.

"Наша общая задача - выработать безошибочные законодательные решения, обеспечивающие формирование благоприятных условий для развития экономики, а в конечном итоге - благополучие каждого гражданина", - убежден Мясникович.

Объективно оценивая действующее законодательство, председатель Совета Республики полагает, что нормативная правовая база требует развития, чтобы "успешно реализовать намеченное, особенно с учетом внешних вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться нашей стране".

Беларусь состоялась как суверенное государство, которому, по словам Мясниковича, "есть чем гордиться в формировании современного и достаточно полного законодательства". Но жизнь не стоит на месте. "И если в первые годы государственного строительства наряду с базовыми, кодифицированными законодательными актами принималось значительное количество нормативных актов, то сейчас мы работаем над комплексными и системными законодательными решениями", - резюмировал докладчик.

