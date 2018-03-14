"Нежно-ласковый, как кактус": вышел дублированный трейлер "Гринча"

Вскоре после появления долгожданного трейлера анимационного фильма "Гринч" (Grinch) по мотивам самого запоминающегося детского произведения за авторством американского писателя Теодора Сьюза Гейзеля, в Сети появился и русскоязычный трейлер.

В нем представлена достаточно пестрая смесь русского и английского языков - будит "Гринча" композиция Фарелла Уильямса Happy, что является вполне прозрачной отсылкой к картине "Гадкий я" (Despicable Me), так как оба проекта объединяет общая команда создателей.

Далее следует песня на русском языке, в которой Гринч характеризуется следующим образом: "нежно-ласковый, как кактус, симпатичный, как змея". Заканчивается сцена пробуждения зеленого пакостника воем, напоминающим по звучанию что-то вроде "oh yeah".

Ну а далее, когда Гринч выходит на улицу, а затем заглядывает в продуктовый магазин, приступая к оценке обстановки и вынашиванию планов по срыву празднования Рождества, членораздельных реплик от него не дождешься, что продемонстрировала и оригинальная версия. Она примечательна тем, что роль Гринча озвучивает британский актер Бенедикт Камбербэтч, судя по всему, подошедший к воплощению задачи с изрядной долей изобретательности.

"Гринч" первоначально планировался к выходу в конце минувшей, однако продолжительность отсрочки на данный момент четко определена - мировая премьера картины состоится 8 ноября 2018 года, а в российских кинотеатрах показы начнутся 27 декабря.