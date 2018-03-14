ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов временно исключила из своего состава греческий ПАОК. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение принято в связи с инцидентом, произошедшим на днях в чемпионате Греции, когда президент ПАОКа Иван Саввиди сорвал матч против АЕКа. В концовке, возмущенный отменой гола своей команды, он выбежал на поле с пистолетом в кобуре и начал в агрессивной форме высказывать претензии главному арбитру.

Позднее Саввиди извинился за свое поведение. Он заявил, что его эмоции были вызваны лишь стремлением оградить своих футболистов и болельщиков от негативной ситуации в греческом футболе. Но одних извинений оказалось мало.

Решение по лишению ПАОКа членства в Ассоциации европейских клубов будет действительно до генеральной ассамблеи организации, которая пройдет в Риме 27 марта. Возможно, наказание будет пролонгировано. Кроме того, не исключено, что к клубу будут применены санкции как со стороны греческой футбольной ассоциации, так и со стороны руководящих органов европейского и мирового футбола.