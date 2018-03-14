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14.03.2018 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за ДТП на Ярославском направлении запущены бесплатные автобусы

Текст: Светлана Батова

На Ярославском направлении запущены бесплатные компенсационные автобусы. Маршрут организован от станции Лосионоостровская до платформы Яуза с остановкой у платформы Северянин, сообщили "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Фото: Сергей Михеев
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Напомним, из-за столкновения поезда и трактора электрички в направлении "На Москву" будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД, на месте ЧП уже работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников и восстановительный поезд со станции Лосиноостровская, которые вернут колесную пару поезда на рельсы. После этого состав будет отбуксирован.

Пассажиры из электрички, с которой столкнулся трактор, высажены, им предложено пересесть на другие виды транспорта.

По предварительным данным, пассажиры электрички не пострадали.

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