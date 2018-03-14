Самолет ямальской авиакомпании назвали в честь погибшего в Сирии летчика

Воздушному судну Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал" присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания.

"Бортовой номер крылатой машины, которая будет носить имя героя, RA-89073", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время патрулирования над провинцией Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут вел бой. Чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. Летчик был похоронен 8 февраля на воронежском Коминтерновском кладбище.