Мосгорсуд принял к рассмотрению апелляционную жалобу на арест имущества по громкому делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко. Он - обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере.

Никулинский райсуд Москвы в декабре прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более девяти миллиардов рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества.

Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в элитных районах Москвы, золотой слиток, денежные средства, эквивалентные почти восьми миллиардам рублей в различной валюте. Все это должно перейти в федеральный бюджет. Но это решение еще не вступило в законную силу, так как оно было обжаловано защитой. В среду Мосгорсуд планировал рассмотреть эту апелляционную жалобу, но перенес на 22 марта. Как пояснил судья, "для того чтобы стороны могли ознакомиться с материалами дела и материалами возражений".

В суде защита Захарченко настаивала, что арестованное имущество бывшего силовика было приобретено до того, как были совершены инкриминируемые ему деяния. Сторона же обвинения, напротив, настаивала, что имущество должно находиться под арестом из-за того, что заинтересованные лица уже пытались скрыть его от следствия.

Дмитрий Захарченко обвиняется в том, что получил от ресторатора Меди Дусса взятку в размере 800 тысяч долларов за покровительство и еще 3,5 миллиона рублей дисконтной картой ресторана "Ля Маре". По версии следствия, он также предупредил экс-директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках. Поданным следствия, он получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого. Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тысяч рублей, полученные в виде услуги - для отдыха в Сочи.

Он категорически отвергает все обвинения. На одном из заседаний суда фигурант передал диск, содержимое которого неизвестно даже его адвокатам. По словам Захарченко, этот диск из архива ему дали в Главном следственном управлении еще до задержания. Полковник попросил приобщить диск к материалам дела. И он готов дать показания о коррупционных преступлениях, якобы совершенных сотрудниками спецслужб.

Напомним, Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.