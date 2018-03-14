Супруга Аршавина полностью компенсировала ущерб Аэрофлоту после скандала на борту

Алиса Аршавина полностью оплатила расходы Аэрофлота, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.

Напомним, вызвавший широкий общественный резонанс инцидент с женой экс-капитана сборной России по футболу произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва - Алматы) во время подготовки воздушного судна к взлету в аэропорту Шереметьево. Пассажирка Аршавина, летевшая бизнес-классом, нарушила условия договора перевозки, игнорировала правомерные требования членов экипажа, отказывалась соблюдать правила безопасности полетов. В результате командир воздушного судна принял решение о снятии с рейса излишне эмоциональной женщины. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.

"После инцидента с Аршавиной в начале января Аэрофлот принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет Аэрофлота. Тем самым Аршавина признала свою вину, - заявил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. - Авиакомпания добилась этого результата благодаря последовательной защите своих интересов".

Данный прецедент - еще одно подтверждение того, что Аэрофлот избрал верную стратегию борьбы с деструктивным поведением на борту, отметил Владимир Александров. Противодействуя нарушителям, компания защищает право своих пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Аэрофлот намерен и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса, действуя по простому принципу: правила поведения на борту распространяются на каждого пассажира, закон един для всех без исключения.

Надо отметить, что ведущий российский авиаперевозчик придерживается высочайших стандартов обеспечения безопасности полетов. Аэрофлот жестко пресекает любые попытки нарушения правил поведения на борту и принимает все необходимые меры по привлечению к ответственности дебоширов, мешающих комфортному перелету других пассажиров.

Благодаря инициативе ведущего российского авиаперевозчика в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике деструктивный пассажир был приговорен к реальному сроку лишения свободы. С июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести "черные списки" нарушителей и отказывать им в перевозке.

В дополнение к правовым механизмам Аэрофлот применяет собственные меры воздействия на дебоширов. В марте 2018 года перевозчик объявил, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса, предусмотренного программой "Аэрофлот Бонус" за неадекватное поведение и нарушение правил безопасности полетов.







