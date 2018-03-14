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14.03.2018 17:04
Рубрика: Власть

Захарова: Британский премьер может оценивать только своих министров

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не может решать, достоин ли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров своей должности, оценку ему может дать только российский президент. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон", - написала Захарова на своей странице в Facebook. Таким образом, дипломат прокомментировала заявление Мэй, что Лавров "не достоин своего поста".

Фото: Mario Tama/Getty Images
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Британский премьер также объявила о решении приостановить двусторонние контакты на высоком уровне между двумя странами и выслать 23 российских дипломата.

"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - заявила Мэй, впрочем, добавив, что "разрыв диалога между Российской Федерацией и Британией не в наших национальных интересах".

Премьер также отметила, что высокопоставленные представители королевства не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в этом году в России.

Ранее Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью".

МИД: Инцидент со Скрипалем - очередная попытка дискредитировать Россию

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что Великобритания, по сути, нарушает международную конвенцию по запрещению химического оружия, поскольку не предоставила России, хотя была обязана это сделать, необходимые данные, в том числе образцы химического вещества.

"Москва ответила бы на эти подозрения в течение десяти суток. Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", - заявил Чижов.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

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