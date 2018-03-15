Чем больше проходит времени с момента покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, тем очевидней становятся цель и заказчики этой провокации. И уже не кажется парадоксальным, что именно те государства, которые могут стоять за этим беспрецедентным делом, громче всех кричат "держи вора" и используют все возможности для сколачивания новой русофобской коалиции.

По сведениям российского постпреда при ООН Василия Небензи в середине 90-х годов спецслужбы Британии и США забрали из России ряд специалистов, а также некоторую документацию, после чего продолжили исследования в области химического оружия нервно-паралитического действия. Фото: РИА Новости

При этом англосаксонская пресса перепевает одну-единственную версию, озвученную премьером Британии Терезой Мэй с обвинениями в адрес Москвы. Они отказываются видеть грубейшие нестыковки в этом преступлении, а также факты, свидетельствующие о возможностях британских и американских спецслужб производить химические вещества, аналогичные тому, которым отравили Скрипаля.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ответные меры в отношении Лондона, заявившего о высылке 23 российских дипломатов, не заставят себя ждать. По словам Пескова, глава Российского государства лично выберет тот вариант ответных действий, который "будет лучше всего отвечать интересам РФ". Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "Россия с большим недоумением и непониманием воспринимает позицию, которую заняло руководство Британии, и назвал выдвинутые против Москвы обвинения в ее причастности к покушению "ничем не подкрепленными", более того, высказанными "даже до того момента, когда появилась хоть какая-то информация об использованном веществе".

Владимир Путин лично выберет тот вариант ответных действий, который "будет лучше всего отвечать интересам РФ"

На состоявшемся Совете Безопасности ООН Россия предлагала принять документ о необходимости провести независимое расследование на основе Конвенции о запрещении химического оружия. Но, как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, "английский представитель заблокировал это решение", сославшись на то, что в Конвенции якобы "нет положений, требующих от Британии поделиться образцами, собранными в рамках уголовного расследования". А затем министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в эфире радиостанции LBC заявил: его страна не будет пересылать России образец нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ, в прошлом ставшего информатором британской разведки.

В чем причина подобной скрытности в отношении собранных британцами доказательств по этому преступлению Джонсон не сообщил. "Если бы мотивы наших британских коллег были чистоплотными, они нам бы о них рассказали и предъявили ответы на те вопросы, которые мы задаем, запустили процедуры, которые предусмотрены Конвенцией о запрещении химоружия", - обозначил подходы Москвы к напущенному Лондоном "туману" вокруг истории Скрипаля российский министр иностранных дел.

В интервью РИА Новости военный эксперт Игорь Никулин напомнил, что уничтожением запасов газа "Новичок", которым, по утверждению британской стороны, отравили Скрипаля, занимались военнослужащие химических войск армии США в конце 90-х годов, а запасы этого газа находились на территории Узбекистана. Впоследствии, по сведениям Никулина, оборудование для производства этого отравляющего вещества вывезли в Соединенные Штаты, где, кстати, более 20 лет назад обосновался один из разработчиков "Новичка". По сведениям российского постпреда при ООН Василия Небензи в середине 90-х годов спецслужбы Британии и США забрали из России ряд специалистов, а также некоторую документацию, после чего продолжили исследования в области химического оружия нервно-паралитического действия. Положительные результаты в этом направлении отражены более чем в 200 открытых источников стран НАТО. По словам Небензи, "российская делегация в ООН готова предоставить ссылки на эти документы"

В своем выступлении на Совбезе исполняющий обязанности британского постпреда в ООН утверждал: научный центр министерства обороны Британии в Портон Дауне якобы установил, что г-н Скрипаль и его дочь отравили веществом военного предназначения, разработанным в России. При этом он не упомянул о том, что центр, где проводилось исследование, непосредственно занимался разработкой и производством химоружия, в том числе аналогичного "Новичку". Так что, по мнению Небензи, "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Британия".

В этой связи стоит вспомнить, что сразу после покушения на Скрипаля британские спецслужбы перекрыли подступ ко всем местам, где могли оставаться следы вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ. Свои действия Лондон объяснял соображениями безопасности. Нельзя исключать, что тем самым британцы заметали следы, чтобы не дать возможности другим странам, прежде всего России, провести независимый анализ опасных соединений. Ведь ключевым в этой истории остается вопрос не о том, где разрабатывали почти 30 лет назад "Новичок", а в лаборатории какой страны его произвели (эксперты по ряду признаков, способны это установить), что позволит сделать косвенные выводы о том, кто был заказчиком применения отравляющего вещества.

В своем выступлении на Совете Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя объяснил почему Москве было невыгодно покушение на Скрипаля накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. "Зато я знаю несколько стран - но в соответствии с принципом презумпции невиновности не буду называть их по имени, для которых этот инцидент и обвинения в нем России чрезвычайно выгодны и своевременны", - заявил Небензя. Он сообщил, что осужденный за шпионаж в России Скрипаль, который отбыл часть наказание и впоследствии был помилован и обменян, не представлял угрозы для Москвы. "Он прекрасно подходил на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России", - подчеркнул российский дипломат.

В российской дипмиссии в Британии сообщили, что высылка с Альбиона 23 сотрудников сократит возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан. При этом Лондон не позволяет направить для консульской помощи российской дипмиссии новых сотрудников из Москвы.

В четверг министр обороны Британии Гэвин Уильямсон объявил, что новый Центр химического оружия, созданный на базе военной лаборатории в Портон Дауне (она занималась исследованием вещества, которым отравили Скрипаля. - Прим. ред.) дополнительно получит на развитие 67 миллионов долларов. Глава британского оборонного ведомства также заявил о необходимости модернизировать британскую оборону, сославшись на отравление Скрипаля и угрозу со стороны Москвы.

Как написала немецкая Die Welt, "Лондон очень заинтересован, чтобы дело Скрипаля привело к ужесточению европейских антироссийских санкций". Но если у Даунинг-стрит не было никаких сложностей в том, чтобы перетянуть на свою сторону Вашингтон, где готовы поддержать любое обвинение в адрес Москвы, то убедить европейцев в российской виновности премьеру Мэй оказалось непросто. Times приводит слова пресс-секретаря французского президента, который назвал действия официального Лондона, "политикой, основанной на фантазиях". Впрочем, в четверг Елисейский дворец решил, что солидарность Франции с Британией важнее установления истины. В итоге президент Франции, как сказано в специальном коммюнике, выразил полную поддержку выводам Британии о том, что "за отравлением Скрипаля может стоять только Россия", решив не дожидаться на этот счет дополнительных доказательств из независимых от британской экспертизы источников.

Многие страны ЕС не демонстрируют готовности пойти на поводу у Британии в вопросе ужесточения антироссийских санкций

Подал голос изрядно подзабытый, критикуемый на родине в Польше, председатель Европейского совета Дональд Туск, который решил использовать британские фантазии в собственных целях - для формирования трансатлантического единства. И сделал отношения с Россией одной из тем следующего саммита Евросоюза. Он покажет, готова ли Европа проявить зрелость и не поддаться на британскую провокацию. Как пишут европейские СМИ, многие страны ЕС не демонстрируют готовности пойти на поводу у Лондона в вопросе ужесточения антироссийских санкций. Как заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, "мы хотим расследования, сейчас этим и займется ООН". В Берлине не спешат принимать на веру доказательства Лондона и призывают Россию внести свой вклад в прояснение инцидента. Но против такого международного расследования выступают британцы, ожесточенно требующие от Европы, чтобы в деле Скрипаля им поверили на слово.

По оценкам Лаврова, история с отравлением Скрипаля в Лондоне "отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Британии в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза". И ничего более, кроме собственных геополитических интересов, за действиями Лондона не стоит...

Авторитетно

Комментируя действия Лондона по высылке российских дипломатов, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил РИА Новости, что "ответ наш будет резким. Реакция будет такова, что Британия пожалеет о своих действиях". Он назвал предпринятые Британией шаги в связи с делом Скрипаля безответственными и нечестными: "Очень жалко, что они упали до такого уровня в наших отношениях".