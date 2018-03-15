Лавров: Россия скоро вышлет британских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов. Об этом информирует РИА Новости.

"Обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.

Говоря о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что возвращение России в качестве равноправного партнера, не принимающего диктата и ультиматумов, вызывает нервную реакцию у Запада.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

А накануне Мэй заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.