Москва и Минск проведут очередные консультации по визам до конца марта

Очередная встреча белорусских и российских экспертов по подготовке межправительственного соглашения о взаимном признании виз должна состояться до конца текущего месяца. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун. "Очередное место проведения - Российская Федерация", - сообщил Бегун.

По его словам, стороны выходят на завершающую стадию подготовки документа. "Время нас поджимает, осталось меньше 100 дней до начала футбола (ЧМ по футболу-2018 стартует в России в июне - Прим. ред.)", - сказал представитель МВД, отвечая на вопрос, могут ли стать предстоящие консультации последними, передает ТАСС.

"Планируется, что очередные консультации состоятся в этом месяце", - сказал представитель МВД республики. В соответствии с договоренностями, очередной раунд белорусско-российских консультаций по визам должен пройти в Российской Федерации. Предыдущий раз эксперты встречались в Минске в середине февраля. По их итогам выяснилось, что сторонами остаются несогласованными ряд вопросов. Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа.

Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в начале применения этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков предположил, что белорусско-российское соглашение по визам может быть подписано в апреле или мае.

Предполагается, что заключение договоренности позволит урегулировать вопросы, касающиеся действующего в Беларуси порядка пятидневного безвизового пребывания иностранцев на ее территории, а также проезда граждан других государств в РФ транзитом через республику.