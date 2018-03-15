Посольство РФ в Лондоне отреагировало на высылку дипломатов

Посольство РФ в Великобритании разместило на своей странице в Twitter фотографию термометра во льду, показывающего температуру минус 23 градуса. Так диппредставительство отреагировало на предстоящую высылку из королевства 23 российских дипломатов, передает ТАСС.

Изображение сопровождается надписью: "Температура российско-британских отношений упала до минус 23 градусов, но мы не боимся холодной погоды".

Великобритания решила выслать дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба были найдены в начале марта на скамейке в торговом центре британского города Солсбери. В МИД РФ ранее заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность.