Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков

По оценкам экспертов, стоимость драгоценных слитков, выпавших из самолета Ан-12 при взлете над Якутском, может составить более 122 миллионов долларов, передают Вести.

Напомним, инцидент произошел сегодня в полдень. У следовавшего из Якутска в Красноярск с девятью тоннами груза Ан-12 оторвалась створка грузового люка.

В результате более трех тонн металлов, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании, приземлилось в районе взлетно-посадочной полосы.

Известно, что на борту самолета находились девять человек - два представителя авиакомпании "Нимбус" и члены экипажа. Никто из них не пострадал.

Сообщается, что упавшие слитки найдены и находятся под охраной.

По факту возникшей нештатной ситуации ведется расследование.

Между тем в Сети начали появляться ролики, демонстрирующие поиски слитков местными жителями.