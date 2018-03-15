В Сочи пропавшую пятилетнюю девочку нашли убитой

В Сочи отчим пропавшей девочки признался в убийстве ребенка и указал место, где спрятал ее тело. Об этом в четверг "Российской газете" сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Задержан 28-летний гражданин республики Азербайджан, который сожительствовал с матерью ребенка. Мужчина признался в убийстве девочки, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Задержанный проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта он был с девочкой дома, пока ее мать была в лечебном учреждении. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращении обнаружил девочку мертвой.

Из дома тело погибшей мужчина вынес в сумке, которую оставил в гористой местности на берегу реки. Чтобы ее труднее было обнаружить, он засыпал ее камнями. Соседям же сообщил, что девочка якобы пропала. Для убедительности он даже отправился на ее поиски.

Как уже писала "РГ", подозреваемый обратился в полицию, а позже просто перестал выходить на связь. Правоохранители обнаружили его в одном из хостелов в Адлерском районе.

По данным СК, в месте, указанном подозреваемым, было обнаружено тело девочки. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.