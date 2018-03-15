Эмир Кустурица приедет в Екатеринбург на "Уральскую ночь музыки"

Югославский и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 29 июня примет участие в екатеринбургском фестивале Ural Music Night-2018, сообщает ТАСС.

Прославленный режиссер в очередной раз приедет в Россию со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra ("Забранено Пушенье").

Впервые за трехлетнюю историю своего существования фестиваль существенно изменил свой формат и беспрецедентно расширил целевую аудиторию. Предполагается, что его посетят несколько тысяч гостей из разных регионов России, а также туристы из других стран, часть из которых, как надеются организаторы, составят болельщики, приехавшие в Россию из других стран для поддержки своих национальных сборных на чемпионате мира по футболу. В ближайшее время для этой категории посетителей будет разработан специальный тур. Образовательные учреждения также не остались в стороне - Уральский федеральный университет назначил дату проведения выпускного вечера для тысяч своих студентов, в этом году завершающих обучение, так, чтобы она совпала с датой проведения фестиваля.

На данный момент оргкомитет получил заявки от трехсот музыкантов, представляющих двадцать шесть стран. Учитывая масштаб мероприятия в этом году, выступления будут проводиться на сотне культурных площадок. И если очевидцами первой "Ночи музыки" в 2015 году стали 70 тысяч человек, то в этом году ожидается участие 200 тысяч, что на одну четверть больше, чем в предыдущем.

Такой впечатляющий результат выводит "Ночь музыки" на качественно иной уровень и превращает его в музыкальное и культурное событие международного значения.

Следует заметить, что Эмир Кустурица является частым гостем в России и его концерты пользуются огромной популярностью в нашей стране. На протяжении последних лет режиссер неоднократно выражал свою поддержку воссоединения Крыма с Россией, в середине прошлого года дал свой первый концерт на полуострове, получил призы нескольких российских кинофестивалей, лично вручил премию Иво Андрича российскому писателю Захару Прилепину, а также совместно с Моникой Беллуччи представил московской публике свою последнюю картину "По млечному пути" ("На млечном путу").