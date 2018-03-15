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15.03.2018 23:53
Рубрика: В мире

Савченко заявила об участии в следующих выборах президента Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиненная на Украине в подготовке теракта и госпереворота, заявила о том, что намерена участвовать в президентских выборах в 2019 году.

"Да", - ответила она на соответствующий вопрос телеведущего канала Newsone, передает РИА Новости.

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Таким образом она подтвердила свои президентские амбиции, о которых ранее заявляла не раз. Более того, напоминает агентство, в июле прошлого года Савченко уже собирала средства на грядущую выборную кампанию. Кроме того, она заявляла об участии ее "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" в парламентских выборах. Они также пройдут в 2019 году, только в октябре, тогда как президентские намечены на май.

Впрочем, украинские власти предпринимают усилия, чтобы не позволить Савченко реализовать свои амбиции. Как ранее сообщала "РГ", в Верховную раду уже внесено представление на арест депутата.

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