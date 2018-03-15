СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко вывели из зала заседаний, поскольку она представляла "угрозу", сообщает газета "Украинская правда".

"Савченко вывели из зала, возникла определенные угроза для окружающих", - отметила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Некоторые СМИ утверждали, что Савченко пришла в парламент с гранатами и пистолетом. Однако парламентарий отвергла эти слухи. "Как офицер я имею право носить наградное оружие", - прокомментировала она ситуацию.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании парламента. По его словам, следствие располагает по этому поводу "неопровержимыми доказательствами". В этой связи в Раду были внесены представления о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте. Депутат также была исключена из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБУ как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она пришла на работу в Раду.

Ранее Надежда Савченко на брифинге с журналистами обвинила западные страны в организации "майдана" в Киеве, а также в непосредственном участии в преступлениях против народа украинских политиков Андрея Парубия и Сергея Пашинского.