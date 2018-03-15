Российский ученый рассказал, как сон влияет на длительность жизни

Люди, которые уделяют ночному сну менее семи часов, подвергают себя риску заработать проблемы с иммунитетом, а также заболеть сахарным диабетом, артериальной гипертонией и другими недугами, считает заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

То есть, как отмечает эксперт, в отношении недосыпа наука дает однозначный ответ - это вредно для здоровья.

- В целом показатели смертности увеличиваются у людей, которые спят меньше семи часов, - сказал Полуэктов.

А вот доказательность исследований, которые демонстрируют негативные последствия для организма при слишком долгом сне, у специалистов вызывает сомнения, передает РИА Новости. Однако рисковать не стоит.

Оптимальное время сна для сохранения здоровья - от семи до девяти часов, заключил эксперт.

Кстати

Ранее исследователи из США и Австралии измерили среднюю продолжительность сна людей из разных стран и заявили, что меньше всего времени на отдых тратят японцы - 7 часов и 16 минут, а дольше остальных спят жители Аргентины - до 10 часов и 16 минут. У россиян же средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут.