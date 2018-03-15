"Одна из ключевых задач сегодня - онкологическая программа", - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в своем интервью "Российской газете". О необходимости такого общенационального подхода заявил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Не случайно нынешний год в России объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями.

Вероника Скворцова: Если диагноз подтвержден, лечение должно начаться не позже чем через две недели. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Как пояснила глава минздрава, речь идет о работе в нескольких направлениях: совершенствовании диагностики (чем раньше - тем лучше), своевременно начатом лечении. Третье важнейшее направление - создание инновационных противоонкологических препаратов, в том числе иммунобиологических, которые на данный момент считаются самым перспективным средством борьбы со многими онкозаболеваниями.

За последние пять лет, по официальным статданным, смертность от рака уменьшилась на 3 процента. Но онкозаболевания по-прежнему остаются одной из самых больших угроз: ежегодно в нашей стране такой диагноз получает 600 тысяч человек, умирает - около 200 тысяч.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Невинная

Ранняя диагностика

"Мы ввели обучающую программу по онконастороженности для всех врачей первичного звена, - рассказала Вероника Скворцова. - Обучение проходят терапевты, гинекологи, другие специалисты в поликлиниках - каждый по своему направлению. КПД такого подхода очень велик". Чтобы работа врачей была эффективнее, поликлиники решено укомплектовать необходимым диагностическим оборудованием.

Кроме того, с нынешнего года изменились правила диспансеризации. Теперь граждане трудоспособного возраста будут обследоваться (причем бесплатно) раз в два года, а не каждые три года, как раньше.

Обучение онконастороженности проходят врачи всех специальностей

"Более частый цикл скрининговых обследований необходим в том числе для более эффективного выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, - отметили в минздраве, поясняя введение нового порядка. - Речь, в частности, идет об обследовании женщин на угрозу развития рака груди и репродуктивных органов". Впрочем, уже в ближайшем будущем, скорее всего, россиянам предоставят право пройти бесплатную диспансеризацию в ежегодном режиме. Такую задачу поставил президент в своем Послании.

Своевременное лечение

До недавнего времени (а в ряде регионов и сейчас) в амбулаторных учреждениях - поликлиниках, диспансерах - остро не хватало специалистов-онкологов. Попасть к врачу, встать на постоянный учет пациентам не просто с подозрением на онкологию, но даже уже с поставленным диагнозом требовало много времени. Минздрав ввел норматив предельного срока ожидания такой помощи: теперь время с момента получения результатов гистологического исследования, подтвердившего онкодиагноз, и до постановки на учет у специалиста-онколога и начала лечения не должно превышать двух недель.

"Теперь выполнение этих требований - не просто возможность, а право каждого пациента. К сожалению, пока еще не всегда и не везде эти нормативы выполняются. Но пациенты знают, чего они вправе ожидать. А руководители медучреждений имеют четкие ориентиры для улучшения работы", - отметила Вероника Скворцова.

Полный текст интервью опубликован в "Российской газете" 13 марта 2018 года.