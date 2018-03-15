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Рубрика: Власть

В СБ ООН заблокирован российский проект заявления по делу Скрипаля

В Совете Безопасности ООН российский проект заявления по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заблокирован Великобританией. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По его словам, предложенный Россией проект заявления СБ для прессы, "нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента", был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован британской делегацией. Представители Соединенного Королевства внесли "поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу", пояснил Стржижовский.

В среду СБ ООН провел открытое заседание по делу Скрипаля. На встрече британские и американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России. В свою очередь постпред РФ Василий Небензя заявил о непричастности Москвы к этому инциденту. Он также обратил внимание на то, что вещество, которым, как утверждает Лондон, был отравлен Скрипаль, могло быть произведено в том числе в Великобритании.

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