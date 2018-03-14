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14.03.2018 23:59
Рубрика: В мире

Небензя назвал Британию возможным источником происхождения газа "Новичок"

Великобритания может являться одним из источников газа "Новичок", который якобы был использован злоумышленниками для отравления экс-разведчика ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом заявил на созванном просьбе Лондона заседании совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Фото: AP Photo/Mary Altaffer Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Фото: AP Photo/Mary Altaffer

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов и по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - цитирует постпреда РИА Новости.

Фото: EPA
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"Чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Если они говорят, что это газ "Новичок", то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула… - отметил Небензя. - Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить".

По его словам, такая ситуация предполагает обращение к техническому секретарю ОЗХО - относительно проведения независимого лабораторного анализа образцов и проб, которые имеются в распоряжении британских властей.

Небензя также заявил, что Россия никому, включая Великобританию, не позволит разговаривать с собой на языке ультиматума, передает ТАСС.

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"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - сказал постпред.

Он напомнил, что Россия заинтересована в результатах объективного расследования - хотя бы потому, что среди отравленных - гражданка России Юлия Скрипаль. Однако Москве было отказано в просьбе предоставить образцы использованного преступниками вещества и провести совместное расследование. 

"Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться", - отметил Небензя, имея в виду выборы президента России и предстоящий чемпионат мира по футболу. По его словам, "власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами".

Фото: depositphotos.com
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Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. В 2010-м власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. По данным британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок".

Лондон объявил Москву виновной в этом инциденте. Как сообщила 14 марта премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата, им дали неделю на сборы. В МИД РФ считают это дело очередной нечистоплотной попыткой дискредитировать Россию. 

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