Духовник Олега Табакова: Актер умер как христианин

По словам совершившего накануне отпевание Олега Табакова настоятеля храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерея Владимира Волгина, Олег Табаков "напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин".

"Я познакомился с Олегом Павловичем несколько лет назад, проводил с ним катехизаторские беседы, и он с радостью и открытой душой начал искать Христа", - сказал священник. Слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Как заявил отец Владимир, именно недуг разбудил в артисте духовные поиски. "Пребывая в болезни, Олег Павлович неоднократно исповедовался, причащался и соборовался", - сказал священник.

Он добавил, что Табаков "раскаялся во всех заблуждениях и грехах, касающихся как его жизни, так и творчества". В итоге умерев христианином, примирившимся со Христом "и осознавая все свои ошибки и грехи", которые, уверен Волгин, Господь ему отпустил.

Народный артист СССР Олег Павлович Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

Вчера его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - рядом с могилами Броневого и Зельдина.