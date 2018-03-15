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Фото: в Москве похоронили Олега Табакова

Новость 15.03.2018, 16:40 | Текст: Олег Усков

Народный артист СССР, актер, режиссер, педагог Олег Павлович Табаков похоронен в Москве.

Актер погребен на Новодевичьем кладбище - на Центральной аллее, рядом с могилами Владимира Зельдина и Леонида Броневого. Об этом сообщает ТАСС.

На прощание с любимым артистом, продолжавшееся несколько часов, пришли тысячи человек. В том числе - друзья и коллеги: Сергей Юрский, Владимир Машков, Александр Калягин, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Игорь Верник, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Сергей Безруков, Вениамин Смехов, Владимир Меньшов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Посетил траурную церемонию и президент России Владимир Путин, возложивший цветы к гробу Олега Павловича.

Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта - после месяцев борьбы с болезнью: артиста госпитализировали осень прошлого года, и какое-то время о состоянии Олега Павловича не было точных сведений. В театре утверждали, что худрук находится на обычном плановом обследовании. Позже сын артиста, актер и ресторатор Антон Табаков рассказал, что все значительно сложнее.

Олег Табаков родился в 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1953-м, окончив школу, поступил в Школу-студию МХАТ. Был одним из лучших на курсе.

На счету актера более ста ролей в кино, включая "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Испытательный срок", "После дождичка в четверг", "Двенадцать стульев", "Д`Артаньян и три мушкетера". Как режиссер Табаков снял четыре ленты. Подарил свой голос десяткам персонажей мультфильмов, из которых самый знаменитый и яркий - кот Матроскин.

В 2000 году Олег Павлович возглавил Московский художественный театр имени Чехова, сменив на этом посту Олега Ефремова.

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