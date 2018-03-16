Так выглядит разметка "вафельница", на которой останавливаться запрещено. В правилах она вступит в силу 28 апреля. А новый ГОСТ, который устанавливает требования к ней, - 1 июня. Фото: Виктор Васенин/ РГ

Новый ГОСТ устанавливает требования к разметке, которая уже есть в Правилах дорожного движения, а также к той, которая вступит в силу 28 апреля. Речь идет, например, о применяющейся уже на некоторых перекрестках разметке "вафельница". Она запрещает остановку на ней.

Также в новом ГОСТе прописаны требования к такой дорожной разметке, как знак - обозначение места зарядки электромобилей, ГОСТа под который не было.

Однако есть в принятом стандарте и совершенно новые элементы. Например, стрелка, обозначающая разворот. До сих пор места, где можно развернуться, обозначались стрелкой левого поворота, что вводит некоторых водителей, не знакомых с местностью, в заблуждение.

Вместо стандартизированных двух видов пешеходных переходов появились четыре. Островки, разделяющие потоки, согласно этому ГОСТу - это непосредственно широкие диагональные линии. Окантовка этих островков в понятие "островки" теперь не входит. Сделано это затем, чтобы подчеркнуть, что островок - это одно, а его окантовка - это самостоятельная разметка 1.1, которую пересекать нельзя.

При этом ГОСТ предусматривает нанесение линий, которые разделяют потоки и отделяют обочины, белым или желтым цветом. Эти линии имеют большую важность для безопасности движения, а такие цвета наиболее заметны на дороге. Желтым цветом даже предлагается рисовать разметку в тех местах, где обгон запрещен, для большей заметности. А для второстепенной разметки, которая обозначает, например, места парковки или направление движения на перекрестках, будет использоваться синий цвет.

Примечательно, что этот ГОСТ стандартизирует виды разметки, но не регламентирует ее применение. Правила применения разметки устанавливаются другим ГОСТом, который сейчас дорабатывается.

Однако не стоит ожидать появления новых элементов разметки на дорогах в ближайшее время.

Для обозначения направления движения на перекрестках будет использоваться синий цвет

Дело в том, что все эти новации не отражены пока в Правилах дорожного движения, которые утверждаются постановлением правительства. А Правила - главный документ для водителя. Правила вообще содержат ссылку на другой ГОСТ, и пока в них не будут внесены изменения, новый ГОСТ применять будет невозможно. Ведь для водителя есть только один документ, которому он должен строго следовать - Правила дорожного движения. Он не обязан знать ГОСТы.

Надо сказать, что это уже второй случай, когда утверждается ГОСТ на дорожные обозначения, которых нет в Правилах дорожного движения. Так недавно был утвержден некий временный стандарт на дорожные знаки, которых нет в Правилах, но которые в качестве эксперимента установили в некоторых городах.

По сути, водитель не обязан знать и выполнять требования этих знаков, раз их нет в Правилах. Более того, выполняя некоторые их требования он может нарушить Правила дорожного движения, за что будет привлечен к ответственности.

Эта несогласованность действий различных органов в конечном итоге ставит в тупик водителей. Складывается впечатление, что водителя, с которого и так дерут за каждый шаг, хотят еще больше запутать.