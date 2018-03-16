В Перу найдено оружие возрастом 12 тысяч лет

В Перу археологи обнаружили свыше 150 каменных наконечников стрел и копий, возраст которых составляет 9-12 тысяч лет. Об этом сообщает El Pais.

Открытие совершили ученые из Папского католического университета Перу. Более шести недель они исследовали археологический участок Пампа-Лечуза в регионе Ика на юге страны. Было найдено около 20 тысяч каменных артефактов, в том числе свыше 150 наконечников стрел и копий.

Предварительный анализ показал, что возраст находок составляет 9-12 тысяч лет. Длина наконечников варьируется от двух до 12 сантиметров. Большинство изделий изготовлено из местных пород. В основном использовался кремень.

"Некоторые наконечники изготовлены из материалов, встречающихся лишь за сотни километров отсюда, - говорит руководитель экспедиции Джэл Дуланто. - Это свидетельствует о высокой мобильности древних людей или о том,что у них были обширные связи с жителями других регионов".

Артефакты будут исследованы в лаборатории, после чего их передадут в музей города Ика.