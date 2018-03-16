Посол: Британии придется ответить за развал отношений с Россией

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Великобритании придется ответить за разрушение отношений с РФ.

"В этот раз британцам придется отвечать в том числе и пред своим общественным мнением за обвал российско-британских отношений. В конечном счете это говорит и о качестве той политики, которая ведется в этой стране. В том числе и об информировании людей о том, что у них происходит", - сказал он.

Дипломат также напомнил о серии смертей россиян, которые произошли в Великобритании за последнее время. По его словам, бизнесмен Александр Перепеличный умер при загадочных обстоятельствах, как и предприниматель Борис Березовский.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов.