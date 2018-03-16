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16.03.2018 04:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео из рассыпавшего золото в Якутске самолета

Текст: Владимир Таюрский

В Сети появилось видео, снятое внутри самолета Ан-12, из которого в четверг при взлете в аэропорту Якутска высыпались золотые слитки. На кадрах, опубликованных на YouTube, можно увидеть, как члены экипажа и сопровождающие груз люди сосредоточенно пересчитывают оставшиеся слитки на фоне дыры в грузовом отсеке.

Напомним, самолет Ан-12 авиакомпании "Нимбус" перевозил с Чукотки в Красноярск 9,3 тонны слитков, сплавленных из золота и серебра. В аэропорту Якутска он сел для дозаправки, чтобы затем проследовать в пункт назначения. Однако при взлете у лайнера оторвало створку грузового отсека, и более трех тонн драгоценных металлов высыпалось на взлетно-посадочную полосу.

Фото: TRUE DAGHESTAN/Youtube
Жители Якутска бросились искать упавшие с неба золотые слитки

Все выпавшие слитки собрали сотрудники спецслужб, оцепившие место происшествия. А экипаж, обнаружив потерю груза и части конструкции воздушного судна, благополучно посадил самолет в запасном аэропорту Маган - на ВПП основного аэродрома в это время собирали золото.

По версии Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, причиной происшествия стало то, что груз был плохо закреплен. При взлете он сместился и выбил створку люка. Сама створка упала на землю за пределами аэродрома, на территории авторынка, никому не причинив вреда.

Общая стоимость находившихся в самолете драгметаллов превышает 21 миллиард рублей.

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