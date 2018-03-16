Жители Якутска продолжили поиски упавшего с неба золота

В Якутске люди продолжают искать в снегу слитки. Десятки человек до сих пор ищут драгоценные слитки в окрестностях аэропорта Якутск. pic.twitter.com/qwo03CawRN — GZT Русский (@GZT_russkiy) 16 марта 2018 г.

В Сети продолжают появляться ролики, на которых все еще охваченные "золотой лихорадкой" жители Якутска продолжают искать ценный груз, выпавший накануне из грузового люка самолета Ан-12 при взлете.

Между тем еще вчера днем стало известно, что потерянные в районе взлетно-посадочной полосы три тонны слитков найдены и находятся под охраной.

По некоторым данным, стоимость груза превышает 120 миллионов долларов.

Напомним, у следовавшего из Якутска в Красноярск с девятью тоннами драгоценных металлов Ан-12 люк был поврежден в результате смещения концентрата, содержащего слитки. По факту происшествия проводится проверка.