Nissan будет выпускать в России обновленные кроссоверы Qashqai и X-Trail

Обновленные кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail встанут на конвейер завода Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на директора по связям с общественностью компании Романа Скольского. Сроки старта производства будут объявлены позже - для наладки производства предприятию еще потребуется время, но это произойдет уже в 2018 году.

Ранее в компании уже объявляли, что обновленный Qashqai обязательно появится в России. Машина была представлена на автосалоне в Женеве в 2017 году. У нее появились новые капот, радиаторная решетка, бамперы и осветительные приборы, за счет чего она обрела более современный внешний облик, хотя и сохранила узнаваемые "фирменные" черты. В салоне устанавливаются новые рулевое колесо и мультимедийная система, в топовой комплектации добавили кожаную отделку. Кроме того, инженеры улучшили ездовые характеристики за счет модернизации подвески и рулевого управления, усилили шумоизоляцию, добавили ряд опций.

Что касается обновленного X-Trail, то этот автомобиль получил примерно такие же изменения. Автомобиль уже появился на американском рынке под названием Rogue, а также в Китае и Австралии. До Европы машина доберется только в конце лета, на наш рынок она выйдет чуть позже.

Nissan X-Trail. Фото: Пресс-служба Nissan.

"Благодаря собственному производству в стране нам легче контролировать расходы, а значит, и цены на автомобили. Помимо этого укорачивается логистика, особенно в сравнении с Японией, - пояснил плюсы локализации Роман Скольский. - Еще одно преимущество - локальное производство позволяет вносить существенные изменения в автомобиль, делая его намного более подходящим и комфортным для российских дорог. К примеру, усилиями российских инженеров на Nissan Qashqai было сделано более 200 технических доработок по сравнению с ее английским аналогом".

В частности, на всех сделанных в России машинах ставят полноразмерную "запаску", перерабатывают подвеску, усиливают кузов, устанавливают более мощный аккумулятор и более вместительный бачок стеклоомывателя.

Стоит отметить, что обе модели в 2018 году вошли в число топ-25 бестселлеров российского рынка. По сведениям Ассоциации европейского бизнеса, X-Trail разошелся тиражом 3 511 экземпляров, Qashqai - 3 268.