В Сочи отчим убитой девочки проведет под арестом два месяца

В Сочи в отношении отчима, которого подозревают в убийстве пятилетней падчерицы, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом в пятницу сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", 13 марта подозреваемый обратился в полицию с заявлением о том, что дочь его сожительницы пропала. Ребенка искали около двух дней более тысячи сотрудников МЧС, МВД и волонтеры. А для выяснения всех обстоятельств исчезновения возбудили уголовное дело.

Позже он был задержан отчим пропавшей, который во время общения с правоохранителями признался в убийстве падчерицы. Мужчина также указал место, где спрятал тело девочки.