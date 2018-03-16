Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта

Российские дипломаты, высылаемые из Соединенного Королевства в связи с "делом Скрипаля", и члены их семей покинут государство 20 марта. Об этом сообщил в интервью глава российской дипмиссии в Великобритании Александр Яковенко.

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", - приводит ТАСС слова Яковенко. Дипломат также подчеркнул, что высылаемые из страны сотрудники посольства никак не связаны с разведкой. "Это такая легенда, которая активно распространяется, полная глупость, - отметил посол. - Эти люди - обычные дипломаты, 40 процентов посольства".

"Это (высылка российских дипломатов) создает определенные сложности, но, тем не менее, большинство знает, в какой стране они работают и, в принципе, в нынешних условиях, каждый дипломат готов к любым неожиданностям", - заверил Яковенко журналистов.

Напомним, что высылку из Англии российских дипломатов повлек за собой инцидент с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочь. Власти Великобритании обвинили в случившемся Россию, однако доказательства продемонстрированы не были. Свою причастность к покушению российская сторона категорически отрицает.

В настоящее время Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.