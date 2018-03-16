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16.03.2018 13:47
Рубрика: Власть

В Кремле пообещали ответить Лондону в любую минуту

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
В Кремле удивлены поведением Британии и обещают: ответные меры не заставят себя долго ждать. Их можно ожидать в любую минуту.

"То, что Кремль удивлен - это совершенно правильно", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, удивлены ли в Кремле жесткостью мер, предпринятых Лондоном в ответ на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"В международной практике мы пока еще не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, - сказал Песков. - Когда выдвигаются в адрес страны - в данном случае нашей - очень серьезные обвинения с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее. Это противоречит не только международному праву, но и здравому смыслу", - заявил он.

"Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, можно ли ожидать ответных мер до выборов президента, Песков ответил: "Можно ожидать в любую минуту".

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