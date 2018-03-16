Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил о том, что боевики в пятницу попытались сорвать выход мирных жителей через гуманитарный коридор в Восточной Гуте: снайперы открыли прицельный огонь и были уничтожены. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту район покинули 4127 человек - в основном это старики, женщины и дети. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 15 тысяч мирных жителей.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Минобороны России организована прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо.

Кроме того, министры иностранных дел стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели в Астане переговоры, в ходе которых подвели итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.