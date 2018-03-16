Видео: Белорусам предложили выспаться за деньги

Мировой цивилизации понадобилось всего пять веков, чтобы не только оценить тайные мотивы шекспировской фразы: "Сон, это чудо матери-природы, вкуснейшее из блюд в земном пиру", но и дать этому афоризму планетарную окраску.

Для тех, кто еще не до конца "проснулся", можно напомнить, что именно десять лет назад именно по инициативе ВОЗ был объявлен Всемирный День сна, который в этом году проводится 16 марта уже в десятый раз накануне дня весеннего равноденствия. Считается, что именно весной, с одной стороны, мы глубже погружаемся в объятия Морфея, а пробуждения значительно приятней, чем в остальные времена года.

Именно сегодня Sputnik решил напомнить читателям о том, как белорусам предложили в конце прошлого года выспаться в разгар рабочего дня и даже получить за это деньги, но уже не во сне, а наяву. Магазин кроватей в одном из торговых центров разместил вакансии на тестирование матрасов. За сутки откликнулось больше тысячи человек. Ведь если человек 30 процентов своей жизни, утверждает статистика, крепко спит, то в остальные 70% продолжает об этом также крепко мечтать.

История недосыпания у всех оказалась разной. Пришли и программисты, и молодые мамы, которые не могут позволить себе здоровый сон, и просто желающие развлечься. Организаторы делились советами, как получше уснуть - холодная подушка, свежий воздух, хорошая книга. Многие взяли не книги, а ноутбуки - так засыпать менее полезно, но куда привычнее. А одна из участников эксперимента взяла с собой мужа, чтобы и он выспался. Тестировщикам даже завтрак приносили в постель, копируя французские манеры. А тем, кому предсказуемо мешал свет, выдали маски.

К экстравагантной акции в белорусской столице присоединилось два десятка компаний. Они позволили своим сотрудникам выспаться и прийти на работу на час позже. А организаторы сожалеют, что не смогли удовлетворить все пришедшие заявки, потому что каждый, кто в отчаянии написал о своем желании выспаться, очевидно, достоин этого.

Чтобы лучше спалось, организаторы пригласили инструктора по йоге, которая попыталась обучить клиентов правильному дыханию. Однако для тех, кто страдает от нехватки часов сна, йога оказалась лишней наукой - спать и так оказалось можно при любых условиях.

А вот российский ученый Александр Магалиф из Клиники психологической адаптации, между тем, продолжает утверждать, что "ночной сон в течение десятилетий вызывает у ученых больше вопросов, чем дает на них ответов. Какова же его основная функция?"

Когда-то считалось, напомнил психиатр, что речь идет о необходимом отдыхе мозга, но потом выяснилось, что в фазе так называемого быстрого сна он способен работать не менее активно.

Специалист предполагает, что "в свете представления о сходстве алгоритма работы мозга и некоего условного суперкомпьютера, ночной сон - необходимая перезагрузка человеческого компьютера. Она происходит по строго определённой гармоничной схеме, включающей нейрофизиологический и временной факторы".

Ведь, как известно, каждый потерянный час ночного сна примерно на 15% увеличивает риск психических расстройств, выяснили австралийские ученые. Особенно опасен его недостаток для молодых мужчин. Последствиями хронического недосыпа озаботились сотрудники Сиднейского университета.

Обследовав 20 тысяч жителей своего континента, они обнаружили, что молодые люди, которые спят около 5 часов в сутки, втрое чаще сталкиваются с психическими отклонениями по сравнению с теми, кто уделяет сну по 8-9 часов.

Австралийский профессор Николас Глозье сожалеет о том, что молодежь с каждым годом спит все меньше. Ученый винит в этом появление в спальнях разнообразных гаджетов, увлечение молодых людей ночной игрой в сетевых играх или бодрствование в интернете. Он даже настаивает на том, чтобы перенести начало занятий в университетах хотя бы на час, чтобы студенты лучше высыпались. Заставить их отказаться от ночного образа жизни уже нереально, констатирует исследователь.

Недосыпанию сопутствуют и такие серьезные заболевания, как гипертония и диабет, риск ранней смерти от них возрастает в 7 раз. К столь неутешительному выводу пришел американский профессор Александрос Вгонтзас из колледжа в Пенсильвании. Он в течение 14 лет вел наблюдения за здоровьем 740 человек.

Что касается женщин, то дефицит сна, безусловно, ухудшает качество их жизни: усиливает мигрени, провоцирует перепады настроения, однако на ее продолжительность никак не влияет. Что лишний раз свидетельствует о том, что представительницы прекрасного пола более стойко переносят любые лишения.

И заключительным аккордом к затронутой теме может стать совет "нашего все" - Александра Сергеевича: "Не ужинать - святой закон, кому всего дороже легкий сон".