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17.03.2018 15:52
Рубрика: Легковые авто

17 компаний изменили цены на автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Аналитики агентства "Автостат" провели очередное исследование российского автомобильного рынка. На этот раз они выяснили, что с 16 февраля по 15 марта 2018 года 17 автопроизводителей переписали ценник на свои модели в России.

Немецкий BMW добавил новые комплектации в линейке кроссоверов X2, Х3 и Х6, а также поднял цены на некоторые уже существующие комплектации для моделей Х3 и Х6 (на 2,5 - 2,8% и 3,3% соответственно).

Фото: www.volkswagen-media-services.com
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Южнокорейская компания Kia за минувший месяц успела обновить линейку комплектаций своих моделей Rio X-Line, Picanto, а также Sportage, добавив более дорогие версии, что повысило средние цены на эти модели. Не остался в стороне и другой корейский бренд - Hyundai. Так, у суперпопулярного SUV Creta цена выросла на 0,2 - 0,7%, а у Tucson - на 0,5 - 0,7%.

Китайская Chery пополнила линейку кроссовера Tiggo 5 новой комплектацией Luxury Plus CVT по цене 1 189 900 рублей. В результате максимальная цена модели выросла на 0,9%.

Также следует упомянуть американский Ford, который увеличил цены на хетчбэк и универсал Focus на 0,8-1,4%.

Отметим, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам февраля увеличились на 24,7% и составили 133 177 машин. По итогам первых двух месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 27,5% - до 235 641 автомобиля.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Эксперты полагают, что рост продаж новых легковушек в этом году должен быть на уровне 11 процентов. Их в итоге будет продано 1,64 миллиона штук. А к 2020 году, как считают аналитики, в России будут продавать до 2 миллионов машин в год.

Ранее, напомним, сообщалось, что в минувшем году россияне потратили на покупку подержанных машин 2,3 триллиона рублей. Более 90% от этого объема пришлось на иномарки с пробегом - их покупка обошлась в 2,1 трлн рублей. А остальные 10% заняли машины отечественных марок (219 млрд рублей).

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#Hyundai #Kia #Ford #BMW