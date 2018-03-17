Адвокат Трампа подал в суд на порноактрису за нарушение соглашения

Адвокат президента США Майкл Коэн подал в суд на бывшую порноактрису и стриптизершу Стефани Клиффорд, обвинив ее в нарушении заключенного ранее соглашения. Напомним, девушка получила 130 тысяч долларов, а взамен обещала никому не рассказывать о своих интимных связях с Дональдом Трампом в 2006 году.

И вот, спустя 12 лет, Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне конфиденциальные данные о миллиардере и его любовницах.

Женщина представила документы, датированные октябрем 2016 года, в которых есть подписи юрисконсульта Трампа Майкла Коэна. Последний и передал бывшей порноактрисе 130 тысяч долларов.

Теперь он тоже через суд требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков, передает РИА Новости.