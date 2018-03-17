Форвард сборной Египта Салах оформил покер за "Ливерпуль"

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает свои бомбардирские подвиги в английской Премьер-лиге. В матче 31-го тура чемпионата "Ливерпуль" разгромил "Уотфорд", а Салах оформил покер, то есть забил четыре мяча.

Египтянин отличился на 4-й, 43-й, 77-й и 85-й минутах. Еще один мяч на счету Роберто Фирмино (49-я минута). На свой покер Салах потратил всего четыре удара.

Мохамед уже вошел в историю "Ливерпуля", как первый игрок клуба, сумевший забить 36 мячей в дебютном сезоне. Прежнее достижение принадлежало испанцу Фернандо Торресу, который в сезоне 2007/2008 наколотил 33 гола.

Кроме того, на счету Салаха стало 28 мячей в 30 играх. Таким образом он возглавил гонку бомбардиров Премьер-лиги, опередив форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, у которого 24 мяча в 29 матчах.

Напомним, что сборной России предстоит сыграть с Египтом на групповой стадии предстоящего чемпионата мира.