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17.03.2018 14:02
Рубрика: Власть

Косачев: РФ ответила на действия Британии адекватно и своевременно

Текст: Галина Мисливская
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал реакцию МИД России на действия британской стороны.

Ранее российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов, а также принял решение о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран. Кроме того, будет остановлена деятельность Британского совета на территории России.

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"Я считаю, что реакция абсолютно адекватная, своевременная и, уверен, чувствительная для британской стороны. Не мы эту ситуацию начинали - вся кампания обвинения в адрес России абсолютно безосновательна", - сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, отвечать надо было быстро и адекватно. "Это и произошло. Я думаю, что все три элемента этого решения - и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету - не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий", - считает сенатор.

Константин Косачев добавил, что если Лондон предпримет дальнейшие недружественные действия, они будут каждый раз получать симметричный ответ с российской стороны.

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