Косачев: РФ ответила на действия Британии адекватно и своевременно

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал реакцию МИД России на действия британской стороны.

Ранее российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов, а также принял решение о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран. Кроме того, будет остановлена деятельность Британского совета на территории России.

"Я считаю, что реакция абсолютно адекватная, своевременная и, уверен, чувствительная для британской стороны. Не мы эту ситуацию начинали - вся кампания обвинения в адрес России абсолютно безосновательна", - сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, отвечать надо было быстро и адекватно. "Это и произошло. Я думаю, что все три элемента этого решения - и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету - не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий", - считает сенатор.

Константин Косачев добавил, что если Лондон предпримет дальнейшие недружественные действия, они будут каждый раз получать симметричный ответ с российской стороны.