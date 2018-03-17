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17.03.2018 13:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Красноярск доставили выпавшие из самолета золотые слитки

Текст: Денис Передельский

На завод в Красноярск доставили слитки из серебряно-золотого сплава, которые 15 марта высыпались из самолета при взлете в аэропорту Якутска, сообщает ТАСС.

Фото: http://www.ykt.ru/
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"Все пришло в полном объеме, сейчас принимаем груз, это серебряно-золотой сплав с преобладанием серебра", - сообщили на заводе. Однако, каков объем доставленного груза, не уточнили.

Напомним, в минувший четверг при взлете у самолета Ан-12, принадлежащего авиакомпании "Нимбус", сорвало левую створку грузового люка. В результате на взлетную полосу аэропорта Якутска высыпалось около 3,4 тонны драгоценных слитков.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, всего на борту лайнера находилось 9,3 тонны золотого концентрата стоимостью более чем 21 миллиард рублей.

Выпавшие слитки были собраны сотрудниками спецслужб и взяты под охрану. По факту происшествия следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

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