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17.03.2018 10:43
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen будет выпускать в России новый "народный кроссовер"

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.volkswagen-media-services.com Фото: www.volkswagen-media-services.com
Фото: www.volkswagen-media-services.com

Volkswagen после 2020 года начнет производство в России нового компактного автомобиля, который сейчас в компании называют Volks-SUV - "народный кроссовер". Машина встанет в модельном ряду на ступень ниже популярного у нас VW Tiguan. Об этом сообщает авторитетное американское издание Automotive News со ссылкой на главу бренда Герберта Дисса.

Фото: Пресс-служба VW
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Что это за кроссовер, станет ясно уже довольно скоро - начиная с августа нынешнего года, модель начнут выпускать в Китае на совместном предприятии SAIC-VW. С 2020-го производство будет расширено до 400 тысяч единиц в год за счет заводов в Мексике, Аргентине и России. Это связано с тем, что модель выйдет на азиатские, американские и восточноевропейские рынки. В Западной Европе ее не будет, чтобы не создавать ненужную конкуренцию уже представленному компактному SUV под названием T-Roc.

Дизайн Volks-SUV, по данным источника, был утвержден только на прошлой неделе, при этом он будет основываться на гибкой архитектуре MQB для автомобилей с передним приводом.

Фото: Пресс-лужба Volkswagen.
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Еще одна новость для российских поклонников Volkswagen: Дисс пообещал, что к 2020 году компания "почти во всех регионах" удвоит свои предложения по SUV. Впрочем, российская линейка в этом сегменте расширится уже в 2018-м: как сообщалось ранее, в марте начался прием заказов на большой 7-местный внедорожник Teramont. Потребителям предлагают также кроссовер Tiguan и флагман ряда Touareg.

Кстати, "народный кроссовер" также получит название на букву "Т" - скорее всего, Tharu или Tarek, которые ранее упоминались в СМИ.

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#Volkswagen