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17.03.2018 05:58
Рубрика: В мире

За два дня до обрушения на мосту в Майами заметили трещины

Один из инженеров, строивший пешеходный мост в Майами, за два дня до обрушения конструкции заметил на ней трещины.

В Подмосковье обрушилась крыша строящегося катка

Денни Пейт сразу же позвонил в транспортное управление штата Флорида и оставил сообщение, которое прослушали только в пятницу, когда трагедия уже произошла. В четверг, 15 марта, виадук через семиполосное шоссе обрушился.

В Казани часть здания завода обрушилась на автомобили

Под завалами оказались несколько автомобилей. По последним данным, погибли четыре человека, еще десять были травмированы. Как пишет ТАСС, объект не был до конца достроен.

Основную секцию конструкции массой около 950 тонн установили в прошлые выходные. Мост возводили преимущественно для учащихся Флоридского международного университета, которым приходилось пересекать оживленную автостраду, чтобы быстро добраться до студгородка.

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