Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ

Любые попытки властей Великобритании принять дополнительные меры в отношении России в контексте дела Скрипаля повлекут еще более жесткий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры. Это все четко сказано", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, при разработке ответных мер на действия Лондона российские власти действовали обдуманно.

"Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

В субботу Москва в качестве ответных мер на действия Лондона объявила о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Россия отзывает согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает на российской территории деятельность Британского совета.